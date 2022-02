Pronks Pärnusse! Võrkpallurid tulid rongi alt välja ja võitsid maratonlahingus leedukaid

Ehkki nii Pärnu kui Gargždai said poolfinaalis kindla 0:3 kaotuse, oli juba kolmanda koha matši alguses näha, et eilsed allajäämised on unustatud ja tuleb põnev lahing. Mõlemad ihkasid ju medalit: kui Pärnul oli keeruline hooaja algus ja hiline tiimi komplekteeritus, siis leedukad polnud eales varem Balti liiga finaalturniirile jõudnudki.

Kuigi Avo Keele hoolealused alustasid esimest geimi hästi ja läksid 5:2 juhtima, leiti end peagi 11:14 kaotusseisust. Mängumeeste punktidel käidi ühte sammu: 17:17, 20:20 ja 23:23. Ja kui Austris Štālsi hoolealused esimese geimi 27:25 võitsidki, hüppasid leedukad platsil, justkui oleks terve mäng nende. Pärnakad, kes mängisid lõpus maha kolmepunktilise edu, olid mõistagi pettunud – kuidas see nüüd küll juhtus?

Teise geimi alguses tabas leedukaid valus löök: nende tempomees Viktor Shchekalyuk sai vigastada ja pidi pisarsilmi platsilt lahkuma. Pärnakad said fännide – suvepealinna lärmakaid poolehoidjaid oli Tartus tõesti väga palju – toel hoo üles ja asusid 12:7 juhtima. Ja kui juba tundus, et pärnakad lähevad oma teed, tuli taas mõõn (17:17). Lõpp kuulus juba kindlalt leedukatele, kes võitsid teise geimi 25:22.

Kui Uuskari oli neli esimest geimi varjus, tõusis kapten esile just otsustavas vaatuses. “Eks mul oli see nädalavahetus üldse kuidagi kesine: eile ei jäänud pallid maha, täna ei jäänud pallid maha. Pidin lihtsalt edasi panema ja pea külmana hoidma – lõpuks mingid asjad õnnestusid!” rõõmustas Uuskari.

Kui hooaja alguses pärnakad uskusid medalisse, siis pärast teist mängu, mil Tony Tammiksaar sai vigastuse, mis jättis ta hooaja lõpuni välja, hakkasid Uuskari sõnutsi medalimõtted lahtuma. “Detsembris küll ei osanud oodata, et mängime Balti liiga finaalturniiril. Aga see oli kindlasti meie eesmärk ja olen väga õnnelik, et me siin oleme,” tunnistas kapten.