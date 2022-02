Lähipäevad tulevad päikeselised

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva valdavalt selge ja kuiv ilm. Puhub edelatuul kolm kuni üheksa, põhjarannikul puhanguti 13 m eetrit sekundis. Õhutemperatuur ulatub kolmest üheksa miinuskraadini, saartel ja läänerannikul on kahest külmakraadist ühe soojakraadini. Esmaspäeva päeval tuleb päikeseline kuiv ilm. Puhub edelatuul viis kuni kümme, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on null kuni viis kraadi.