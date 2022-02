Kevadel pärnakate koduväljakuks olev Rehepapi tänava kunstmuruplatski oli sel talvel pikka aega jääs ja palliga harjutamiseks kõlbmatu. Nii said vutimehed libedatunnet korraks meelde tuletada. Teisipäevaseks meistriliiga avavooruks Paide linnameeskonnaga on staadioni tehiskate siiski juba paari nädala jagu nii heas konditsioonis, et seal sobib rohkem jalgpalli mängida kui uisutada.