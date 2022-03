­Milles on süüdi need kõige armetumad ja abitumad, et nemad saavad kannatada? FOTO: Dmitri Kotjuh

Näinud kaadreid ja lugenud õõvastava sisuga artikleid Ukraina sõjas viga saanud lastest, ei suuda pisaraid tagasi hoida. Hambutu naeratusega pisitütart imetledes rändavad mõtted sellele, mis siis ometi saaks, kui minu kodumaal sünniks midagi nii jubedat, et sunniks lapsi päevapealt täiskasvanuks saama, õpetama ­neile, et elu on tohutult ebaõiglane ja paraku saavad süütudki inimesed hukka. Nad näevad surma ja verd nii lähedalt, et vähemasti hingehaavad jäävad igaveseks.