Politsei eest põgeneda üritanud mees läheb trellide taha

Põgenemise käigus ületas juht korduvalt kiiruspiirangut. Umbes neli minutit kestnud tagaajamine lõppes sellega, et Lexuse juht kaotas masina üle kontrolli ja sõitis Sindis vastu bussipeatuse ootekoda.

Pärnu politseijaoskonna uurija Helena Eerits ütles, et politsei peatumismärguande eiramine ja politseinike eest põgenemine on väga raske rikkumine. “Konkreetsel juhul pani politseiametnike eest ära sõitev mees ohtu nii enda kui kaasliiklejate elu ja tervise, samuti põhjustas ta varalise kahjuga liiklusõnnetuse,” selgitas Eerits. Lisades, et põgenemise käigus kaldus Lexus mitu korda vastassuunda, samuti olid kulunud auto naastrehvid, aga teeolud olid tol ööl talvised.