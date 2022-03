Mullu võis vabariigi aastapäeva järel silmata nii suuremaid kiivita­jate salku kui kuulda häält tegevaid sookurgi ja põldlõokesi. Tänavu kuulsin esimest põldlõokest sisemaal küünlakuu viimasel päeval. Rannikul on kevadekuulutajaid mõistagi enam, sest sisemaal on paljudes paikades lumekaardi järgi üle 20 sentimeetri tihedat jääkoorikuga valget vaipa. Märtsi esimese päeva seisuga oli Jõhvis üle 40 ja Tuulemäel suisa üle 50 sentimeetri lund. Ilmselgelt pole põllud ega muud lagedad alad neis paigus niipea lumeta ja nii suured ­tiivulised kui sookured peaksid palju vaeva nägema, et midagigi noka ette jääks.