Au Ukraina rahvale, kes ei ole paindunud agressori ees ja võitleb oma riigi ja kogu Euroopa vabaduse eest! Sõda Ukrainas on toonud kaasa sõjakoledusi, tuhandeid inimohvreid, juba üle miljoni inimese on lahkunud sõja eest oma kodumaalt Euroopasse.

Ka Eesti piiri on ületanud nädalaga üle paari tuhande Ukrainast ­põgenenud inimese, peamised naised ja lapsed. ­Nende siht on olnud tänini jõuda sugulaste ja tuttavate juurde Eestis või Põhjamaades.

Arvestades põgenike arvu jätkuvat kasvu, alustas Pärnu linn eelmisest nädalast põgenike abistamist, sealjuures alustas püsivalt tööd linna kriisijuhti­mise staap. Läinud reedel käivitasime koostöös Punase Risti ja vabatahtlikega abi ja annetuste kogumise Ukrainale ja siia jõudvatele põgenikele. Andsime ­Punase Risti kasutusse ruumid Tallinna mnt 2, kuhu saab tuua asju ja annetusi ja kust need ­asjad suunatakse abivajajateni.

Eestimaalased on olnud uskumatult helded ja igasugust abi on juba saadud nii eraisikutelt kui ettevõtetelt. On pakutud ka majutust, kokkuleppeliselt vahendab abi Ukraina põge­nikele MTÜ Pagulasabi (www.pagulasabi.ee/paku-abi).

Kuna MTÜ on üle koormatud, on Pärnu linn avanud oma abiliini +372 444 8188. Samuti on sisse seatud ajutine koordinatsioonikeskus, kuhu Pärnusse jäävad põgenikud saavad pöörduda, helistades eeltoodud numbril. Oleme ümber korraldanud sotsiaalosakonna töö, et olla valmis pakkuma sotsiaalabi Pärnu linnas ukrainlastele, kes elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu on sotsiaalselt abitus olukorras.

Linnavalit­susel on kasutada linnakassa reservfond, oma toetust on lubanud eraldada riik ja Euroopa Liit ja vajadusel olen valmis volikogult paluma suurendada reserv­fondi mahtu.

Veel on paljud teemad täpsustamisel, kuid koostöös sotsiaalministeeriumiga avatakse Pärnu linnas järgmisel nädalal majutusasutus, kus põgenikele pakutakse peavarju kuni üks kuu, samuti meditsiinilist ja sotsiaalset abi ja toitlustust. Linnal endal on neli partnerit, kes saavad lühiajalist peavarju pakkuda 230 inimesele. Kuid sellest võib kriisi süvenedes väheks jääda. Seetõttu valmistab linn ette veel vähemalt kolme suuremat keskust, et massilise sisserände korral saaks põgenikke ajutiselt majutada.

Teeme koostööd töötukassaga, et vahendada põgenikele töökohti ja anda õpet. Meil on tekkinud hea koostöö kohaliku Ukraina kultuuriseltsiga, sealsed inimesed on valmis aitama tõlkimisega ja abistama kaasmaalasi asjaajamisel ja sisse­elamisel meie ühiskonda.

Põgenikest paljud on lapsed, seepärast lõime Pärnus esialgu juurde 100 koolikohta ja 15 lasteaiakohta ja otsime ukraina keelt oskavaid õpetajaid, et Ukraina lapsed, kelle koolitee sõda katkestas, saaksid õppimist siin emakeeles jätkata. Samuti on osa huvikoole pakkunud abi, et korraldada laste huvitegevust.

Tänan südamest kõiki pärnakaid ja ettevõtteid, kes juba on toetanud Ukrainat ja tema kodanikke või plaanivad seda teha.