Akendel, millel viimati olid pagaritöökoja logod, torkavad nüüd silma punased ristid.

Headelt inimestelt annetusi vastu võtvate ja toodut sorteerivate vabatahtlike käed-jalad on tööd täis. Kes toob põgenikele ja sõduritele hädavajalikku kraami rohkem, kes vähem. Neid, kes tahavad aidata, on palju.

Silla keskusse on Punasele Ristile nii kodumaale jäänud kui siia sõjapagulusse tulnud ukrainlaste heaks rohkelt annetusi toodud eelmisest nädalavahetusest, Tallinna maantee kogumispunkti läinud neljapäevast. Maarjamaale saabunud põgenikeni jõuab siinse Punase Risti abi omavalitsuste kaudu, Ukrainasse rahvusvahelise Punase Risti kaudu.

Pärnus annetuste kogumist koordineeriv Jana Ristimets selgitas, et nad vajavad pea kõike, hügieenitarvetest voodimadratsiteni välja. “Hiljuti saime infot, et sõjakoldes tuntakse väga suurt puudust valuvaigistitest, tasku- ja pealampide jaoks patareidest ja kuivtoidust,” sõnas ta. “Isegi vett seal enam ei jätku.”

Võimalikult palju asju saadavad nad siit piirile. Piiripunktide kaudu jõuab osa saadetisi sõjakoldessegi.

Osa annetusi läheb siia pagulusse tulnud ukrainlastele, kuid vajalikke asju saadetakse Ukrainassegi. Jana Ristimetsa sõnutsi kuluvad inimestel Ukrainas marjaks ära näiteks villased sokid, kuna kaua varjendis või rindel olles hakkavad meestel jalad külmetama. FOTO: Urmas Luik

“Väga oodatud on saunalinad, hügieenitarbed, beebitoit, mähkmed,” loetles Ristimets. “Kõik, mis on eluks vajalik, välja arvatud mööbel. Peale selle ei kogu Punane Rist riideid ja jalanõusid, meil lihtsalt pole neid kuhugi panna, ja seda on väga keeruline hallata, kellel mida tarvis on.”

Sõja eest pagevad lapsed on istunud väga kaua tegevuseta, paljud on ühes oma emadega piiril oodanud üle 40 tunni. Nii on Punane Rist kogunud siia jõudvatele lastele puslesid, joonistustarbeid ja kõikvõimalikke mänguasju.

“Hädavajalik on beebitoit,” märkis Ristimets. “Emadel, kes on olnud 40 tundi või enamgi piiril, on suurest stressist rinnapiim lõppenud.”

Emadel, kes on olnud 40 tundi või enamgi piiril, on suurest stressist rinnapiim lõppenud. Jana Ristimets

Reedelgi olid vabatahtlikud komplekteerinud Tallinna maantee kogumispunktis, mida Pärnu Postimees väisas, rohkesti piimapulbrit ja püreesid.

Põgenikud on olnud pikalt piiril ja bussis. Neil on siia jõudes kõht tühi. Niisiis jagatakse neile snäkke, maiustusi ja kõike niisugust, mida saab kohe süüa. “Kõik, mida saab kiiresti hammustada, võtame hea meelega vastu,” sõnas Ristimets.

Kuna hügieenitingimused on piiril ääretult halvad, koguvad nad niiskeid salvrätte, millega hädalised saavad end kohe puhastada. Niisamuti koguvad nad vedelseepi, šampooni, palsameid, naistele hügieenisidemeid.

Ukraina lastele tehtud pakkidega on kaasa pandud kaisuloomi. Jana Ristimetsal oli nutt kurgus, kui inimeste nii südamlikku žesti täheldas. FOTO: Urmas Luik

Beebivankreid ja -voodeid Punane Rist kohapeal ei ladusta, kuid kogub infot selle kohta, kust neid saab, kui vajadus peaks tekkima. Nii saadi neljapäeval Eestisse saabunud beebile vanker alla tunni ajaga.

Suure panuse on andnud ettevõtted ja paremal järjel inimesed, kuid on neidki, kellel raha ja võimalusi napib, kuid sellegipoolest tahavad aidata. Näiteks käis annetuskohas pensionär, kes tõi karbi küpsiseid ja teatas, et pärast pensionipäeva saab ta ühe karbi veel tuua.

“On eakaid, kes on oma silmaga varem sõda näinud,” märkis Ristimets. “Ta tuleb ja annab kaks pakki küpsiseid või kolm šokolaadi, aga tegelikult see ongi ju viiele inimesele juba suur rõõm.”

Ristimets näitas, kuidas inimesed on pakkinud lastele voodipesu, olles peitnud neile pampude sisse üllatuseks kaisuloomi. “See teeb südame nii soojaks, mul oli nutt kurgus, kui neid siin avasime ja vaatasime,” lausus ta. “See on nii armas, mõni asi on kinni seotud sinise ja kollase lindiga.”

Üks peredest, kes on ühes annetustega hädasolijatele kaasa pannud kaardi tervituse ja heade sõnadega. FOTO: Urmas Luik

Nii Tallinna maantee kui Silla keskuse kogumispunkt on avatud iga päev 11–19. Kuna vajadused pidevalt muutuvad, saab helistada Ristimetsale numbril 5348 6338, saamaks teada, mille järele on parasjagu kõige suurem vajadus. Ristimets palub mitte helistada üksnes öösiti, küll võib seda teha varahommikust õhtuni.