Tõnu Endrekson krooniti taas Eesti meistriks

“Võtan sihikule 5.50, enesetunne on praegu väga hea,” rääkis Endrekson, kelle sõnutsi on tal talvise treeninguplaani täitmine probleemideta sujunud.

Naistest on kullapotentsiaal mullusel meistril Liisu Mitil (Pärnu SK), põnev on jälgida, mida suudab aegade võrdluses tema vastu alla 19aastaste seas startiv vastne sama distantsi omaealiste maailmameister Doris Meinbek (Viljandi SK).

Programmis on 24 võistlussõitu, millest 13 meesperele. Enim võistlejaid – 26 – on üles seatud poiste B-klassi (15–16aastased) vanusegrupis, C-klassis (13–14aastased) teeb kaasa 22 nooratleeti. Võistlus on avatud veteranidele ja parasõudjatelegi. Erandiks on C-klassi sõudjad, kes läbivad 1000 meetrit.