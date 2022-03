Duši all šampoonipudelit haarates leian end mõttelt: “Mul on soe vesi. Ma olen kodus. Mul on süüa. Ma olen kaitstud.” Veel eile õhtul sattusin Youtube’is Metropolitani ooperimaja videole, kus lauljad Ukraina hümni esitasid ja mind žestiga pisarateni liigutasid.