Mullune meistriliiga tšempion peksis Vapruse väravavõrgu kuumaks

Kapten Martin Kase ütles mängujärgses intervjuus Soccernetile, et määravaks said pärnakate lihtsad eksimused. “Lasime kiire avavärava ja lõpuks ikkagi murdusime. Meestel tuleb järele mõelda – mis toimub? Ei õnnestunud täna. Meeskonna kliima on super ja töötame treeningutel selle nimel, et kokkumängu paremaks saada,” kommenteeris kapten.