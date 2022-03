Dmitrijs lahkus 3. märtsil arvatavalt kell 5.30 jalgsi oma kodust Pärnu kesklinnas Karja–Vanapargi–Riia mnt–Tammsaare pst piirkonnas ega tulnud koju tagasi. Tema kadumise avastasid lähedased kell 15.50 ja teatasid sellest kohe politseile. Telefoni jättis ta koju. SA Kadunud teatel ei ole Dmitrijs varem kadunud olnud. Viimasel ajal on tal olnud sügav depressioon, mistõttu on lähedastel tekkinud suur mure mehe elu ja tervise pärast. Lätis sündinud Dmitrijs on elanud Pärnus veidi üle kahe aasta ja ta räägib läti, vene ja inglise keeles.