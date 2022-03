Meie mees hoidis liidripositsiooni kaheksanda ehk eelviimase katseni, mil Lindholm läks eestlasest uuesti 1,2 sekundiga mööda. Viimasel katsel suutis Lindholm edu hoida ja ralli kokkuvõttes oli edu Kauri ees 4,1 sekundit. Pronksi teeninud Juha Salo ees oli eestlaste edu 33 sekundit.