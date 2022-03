Jüri Lebedev ⟩ Mitte üksnes sild

Asjast lähemalt. Hiljutisel volikogu istungil muudeti Pärnu linna määrust “Sotsiaaltoetuste kord”. Võib ju küsida, et mis selles muutmises nii erilist on. Määrusi ja seadusi muudetakse pidevalt ja üldiselt arvatakse, et inimeste elujärg sellest ei parane. Siin on õige koht öelda Lutsu Joosep Tootsi kombel: “Pastoi brat!” ja vaadata pisut laiemat pilti.