Silvia Paluoja ⟩ Kerksuskeskus polnudki naermise koht

Aga see, mida uudised meile sooja tuppa ja kaetud laua taha paiskavad, pole arvutimäng, vaid reaalajas koduukse all toimuv julm ja hävitav sõda. Selle vastu on tõusnud vabatahtlike armeegi, kes korraldab humanitaarabi, kogub annetusi beebitoidust madratsiteni. Aga päevakajalistesse sündmustesse klammerdudes oleme mälus tagaplaanile surunud kaheksa aasta taguse kevade, mil Vene Föderatsiooni relvajõud tungisid iseseisva Ukraina riigi territooriumile, annekteerisid Krimmi poolsaare ning kuulutasid seejärel idaosas välja Donetski ja Luhanski rahvavabariigi.