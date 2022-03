Marko Šorin ⟩ Ukraina tugevad naised

Sisuliselt on Ukrainas humanitaarkriisi lahendamine jäänud naiste õlule. Nad jagavad tagalas hädasolijatele sooja toitu ja jooki, rõivaid. Suunavad lapsi ja naisi õigetesse transpordikoridoridesse. Valmistavad Molotovi kokteile, millega tagasi lüüa vastase armee diversioone.

Tuleb arvestada, et Ukraina naised elavad praegu suure psühholoogilise pinge all. Näha oma mehi sõtta minemas, ravida vigastusi, võtta vastu surmateateid – see kõik pole kerge.