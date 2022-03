Loodusvaatlus ⟩ Sulelised maiustavad vahtramahlaga

Linnulaulu, silmi kissitama ajava päikesesära ja esimeste ­õitsevate metsataimede kõrval tekitavad minus kevadetunnet vahtra- ja kasemahl. Esimesena mainitut on võimalik varem koguda ja see on magusama mekiga. Vähegi päikesepoolsematel külgedel niriseb seda jaheda ilma kiuste praegu omajagu.