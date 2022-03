Eestimaa on varemgi näinud ostuhullust. Kirkalt on meeles nõukogude aja lõpp, kui krabati kõike. Lettidel valitses toona tühjus. Mõni õnnelik jõudis soetada isegi hiiglaslikud makaroni-, suhkru- ja kuivainevarud, mis kahjuks hiljem prügimäele rändasid. Lootsime, et midagi sellist ei kordu. Ent võta ­näpust!