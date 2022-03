Maal elamine kui luksus

Ühe väikese maakonnakooli säilimise toetusaktsioonil jäid mu pähe kõlama sealse omavalitsusjuhi sõnad stiilis, et ise olete teinud sellise valiku, et tõmbekeskustest eemal elate. Maakohas elamine on teie otsus ja te ei saa eeldada, et siin keskkooliastmeni haridust nõutada saab.