100aastane Henno Sepp: Kõigepealt tänan Pärnu rahvast, et nad mu omaks võtsid!

Reedel ehk eile sõidutati Sepp Koidula muuseumi, kus Pärnu muuseum tänas teda meenega, kuna selgus, et ta on olnud üks viljakamaid muuseumikogusse annetajaid. Ning pärast seda oli tal kindel plaan Reet Linnaga rumbat tantsida. Kas see ka õnnestus, näeb “Prillitoosi” saates televisioonis.