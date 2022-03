Avo Keel lahkub Pärnu võrkpalliklubi peatreeneritoolilt

Keel on 1990ndatel mängijana esindanud samuti Rovaniemis asuvat Napapiirin Palloketut meeskonda ja läheb seega endale tuttavasse kohta.

Rovaniemis asuv spordiakadeemia (kus koolitatakse eri spordialade treenereid) võttis seni naiste kõrgliigas tagumisse otsa kuulunud naiskonna oma tiiva alla ja nüüd otsiti sinna sobivat treenerit.

Ülikogenud ja erinevate auhindadega pärjatud treener on seni juhendanud erinevaid klubisid Eestis ja Soomes ning kaht rahvuskoondist, ent naisi seni mitte.

“Läbirääkimised kulgesid väga kiiresti, sain pakkumise, natuke mõtlesin. Eelmine nädal oli kiire ühepäevane visiit Rovaniemisse, kohtusin sealse spordiakadeemia juhiga ja klubi juhtkonnaga ning rääkisime ka tingimustest ja kuna need on suurepärased, siis vastasin jaatavalt,” kirjeldas Keel lühikest protsessi.

“See õppeasutus kuulub meie mõistes sealse haridusministeeriumi alla ja sinna panustatakse kõvasti. Kogu staff ja muud tingimused, mida pakuti, on väga muljetavaldavad – füsiod, massöörid, psühholoogilise ettevalmistuse treener, toitumisspetsialist, kuni arstikeskuseni välja, mis on selle akadeemia kasutuses. Kõik on nii nagu olema peab, väga vähestel tiimidel on sellised taustajõud taga,” teab Keel.

Kuidas Keeleni jõuti? “Eks nad kaardistasid ja üks olin siis mina, minuga võttis ühendust Pasi Rautio (kunagi ka Pärnu meeskonna peatreeneriks olnud ja ka Eesti koondist juhendanud soomlane) ja nii ta läks,” ütleb Keel.

Kuigi naisi Keel varem juhendanud pole, siis uus väljakutse tall hirmu ei tekita. “Ma ei karda seda, olen eluaeg, alates kaheksandast eluaastast selle ala sees olnud ja peaaegu kõike näinud. Naiskonna juhendamise kogemust mul küll pole, aga usun, et küll ma selle naiste mängu eripäradega ka hakkama saan ja ületamatu see olla ei tohiks. Kui ma seal kohapeal ära käisin, tõmbus vedru nii-öelda pingule – sain aru, et see on asi, mis kõditab närvi ja millega võiks tegema hakata,” kinnitab juhendaja.

Keel lisab, et käesolevat hooaega Pärnu meeskonnaga see otsus ei mõjuta. “Tahan kindlasti, et Eestis ka veel midagi näppude vahele jääks ja pingutame selle nimel.”