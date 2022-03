Video ⟩ Vaprus andis Kaljule lahingu, ent jäi tühjade pihkudega

Nagu eeldada võis, pani medalitest mõtlev Kalju koduväljakul pärnakad surve alla, ent puurivaht Hendrik Vainu muljetavaldav tõrjetöö hoidis suvepealinlaste väravasuu lukus. Korralikult tegutses Pärnu meeskonna eksperimentaalne keskkaitsepaargi, mille seekord moodustasid 19aastane Kairo Kiltmaa ja tavaliselt ründavas võtmes tegutsev Kristjan Kask. Tavaliselt on Vaprusel keskkaitses kapten Magnus Villota ja serblane Luka Luković, ent mõlemad jäid vigastuse tõttu seekord kõrvale ja peatreener Dmitrijs Kalašnikovsil oli peamurdmist, kellega kaitseliini mehitada.

Vaprus pole kolme mänguga punkte veel teeninud ja on turniiritabelis kaheksandal real. Pärnakate järgmine mäng on pühapäeval koduväljakul Tallinna Kaleviga, kel samuti tabelis “baranka”.

PJK tiim on teeninud kolme mänguga ühe punkti ja on sellega üheksandal kohal. PJK järgmine mäng on laupäeval võõrsil Ida-Virumaa Alliance’iga.