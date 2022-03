Asjatundja vastab ⟩ Miks tuleb EMO ukse taga oodata ja kes saab eelisjärjekorras arsti jutule?

Miks on EMO ooteruumis sageli nii palju rahvast?

COVID-19 pandeemia tõttu on loodud eraldi sissepääs potentsiaalsetele nakkushaigetele. Kõik uksed on aga lukus ja EMO sissepääsu koridoris on päeval inimene, kes hindab nakkusohtlikkust ja suunab nakkuskahtlusega patsiendid isolaatorisse või nakkushaigete EMOsse. Mõlema ukse taga on vaja kella helistada ja kannatlikult oodata.