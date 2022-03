Loodusvaatlus ⟩ Kevademärk: liblikad ja kärbsed poevad talvekorteritest välja

Soe on välja meelitanud esimesed kärbsed, kes majaseinal toimetavad, ja sääsedki. Lumel kohtab päeval kümneid röövikuid, neist kõige tavalisemad on kevadkaruslased. Neid pruunikarvalisi röövikuid võib kohata nii niitudel, raiesmikel, koduaedades kui metsa­veereski. Kevadkaruslaste röövikud liikusid looduses juba sügisel ja ilmade jahenedes toimus rööviku rakkudes mitu muutust: nende soolkond tühjenes ja organismi rakkudest kadus vesi, asendudes glütseriiniga, mis väldib rakkude külmumise.

Lumele võivad rööviku kevadepäikese paistele ajada mikroseenedki, mille eosed on leidnud soodsa koha kevadkaruslase kasukas. Päikese ultraviolettkiir­guses seened hävivad, seega on neil jalutuskäikudel ka eesmärk. Need karvakesed aga kaitsevad kevadkaruslasi lindude eest, ­kuna need on mürgised ja röövik ise halva maitsega.