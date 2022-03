Ukraina võitleb ja võidab, meie kõigi eest

Valitsus kinnitas eelmisel nädalal, et Eesti suudab vastu võtta 10 000 põgenikku. Tõepoolest, umbes nii palju on meil vabu elamispindu, töö- ja koolikohti. Vajaks veidi sättimist ja need inimesed leiaksid suurema vaevata sobiva koha Eesti ühiskonnas. Saabujate hulgas on kindlasti meditsiini- ja hooldustöötajaid, ehitajaid ja autojuhte, taime- ja loomakasvatajaid, keda meie tööturg rõõmuga vastu võtab, et mitte öelda hädasti vajab.