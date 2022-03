Nimelt on seal parklas maha joonitud kõrvuti kaks joont ja ruum, kuhu auto jätta, tundub kitsas. Ostlema minnes tuleb sõiduk rihtida täpselt asfaldile märgitud kasti sisse, mille laiuseks on 2,1 meetrit. Kõrval on täpselt samasugune kast. Kahe parkimiskoha vahel on vaba ruumi 60 sentimeetri jagu.