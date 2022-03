Põllekogumik jagab sajandivanust moenõu

Tänapäeval tundub see vaat et inimõiguste rikkumisena, kui keegi tuleks sulle ette heitma, et miks sul põlle ees ei ole. Põlle kantakse heal juhul kodus pliidi ees kotlette praadides ja kindlasti mitte ööklubisse või teatrisse minnes. Sa vaataksid ütlejale hämmeldult otsa ja mõtleksid, on tal seal kõrvade vahel ikka kõik korras. Üle saja aasta tagasi see nii aga veel polnud.