Politsei võttis enda tööle kaks Ukrainast sõja eest põgenenud naist

“Leidsime, et see on ühest küljest väga hea võimalus pakkuda tööd Ukrainast siia tulnud inimestele ja teisest küljest väga suur väärtus nendele Ukraina inimestele, kes teenindusse ajutise kaitse taotlust esitama tulevad ja leiavad siit eest oma inimese. Inimese, kes räägib nende keelt ja on juba ise sellesama protsessi läbi teinud,” seletas ta. “Usun, et see annab väga palju lisaväärtust ja saame nende abiga veel paremini aidata Eestisse tulevaid ukrainlasi.”.