Kuid palju on Pärnumaale jõudnud Ukraina sõjapõgenikke? Kuidas on kodumaakonna inimesed valmis neid vastu võtma? Milliste probleemidega seisavad põgenikud ja nende vastuvõtjad silmitsi? Kas vabatahtlikke ikka vajatakse appi? Kas meil on põgenikekriis?