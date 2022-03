nädalast jäi kõlama ⟩ Kriis vajab juhtimist

Pärnu linnavalitsuse edastatud andmete kohaselt oli eilelõunase seisuga Pärnus majutatud 426 sõjapõgenikku, kuid siinmail peavarju leidnuid on märksa rohkem. Täpset ülevaadet, kui paljudele abivajajatele on majutust otsinud ettevõtted ja kui paljud on leidnud omale pelgupaiga sugulaste või tuttavate juures, meil praegu ei ole. Küll aga on linn väljastanud ­põgenikele isikukoode umbes 700 ringis. Üle 120 Ukraina lapse on juba alustamas Pärnus kooliteed ja üle 60 põnni pandud kirja linna lasteaedadesse.