Audru lähedal juhtus raske liiklusõnnetus, tee on liikluseks suletud

Politseiameti pressiesindaja Indrek Hirs edastas, et kokkupõrge toimus kahe sõiduauto, BMW ja Volkswageni vahel.

Hetkel on teada, et liiklusõnnetuse tagajärjel sai vigastada ja toimetati haiglasse 10aastane tüdruk ja üks mees. Liiklusõnnetuse tõttu on sündmuspaigas kella 14.05 seisuga mõlemad sõidusuunad kinni.