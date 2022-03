GALERII ⟩ Eesti meistrivõistlused tõid Pärnumaale 300 sumo- ja muud maadlejat

“Esiti pidid mõlemad võistluskalendri järgi toimuma laupäeval. See oli minu palve, et tõstame sumo pühapäevale,” märkis Lääneranna spordikooli direktor Janar Sõber, kelle organiseerida oli Lihula spordihoones toimunud sumotšempionaat täiskasvanutele ja U18 eaklassile. “Eelmise aasta meistrivõistlustel osales Lihulas vaid 37 sumokat, korraldajana olin valmis järjekordseks pettumuseks.”

Päev varem madistati Paikusel U15 vanuseklassi ehk õpilaste maadlusmeistrivõistlustel. See mõõduvõtt oli siinse maadlusklubi Leo korraldada. Klubi president Raiko Hiis ütles, et patt olnuks neid ühele päevale panna, sest maadlus ja sumo on justkui vennad. Nii mõnigi sportlane lõi kaasa mõlemal jõuproovil.