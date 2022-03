VÕIMAS ⟩ Imelise tagasituleku teinud Pärnu volletiim murdis finaali!

Keel ütles viimase mängu eel, et eelised on mõlemal meeskonnal. "Tuleb öelda, et nüüd on mõlemal seis kriitiline. Aga oleme võrdses seisus – ühelt poolt on neil kodusaali tunnetus ja väike eelis seal, teisest küljest meie kasuks räägib meie väljarabelemine selles seerias. Eks mõlemad loodavad kõvasti ja teevad kõvasti tööd selleks, et edasi saada," rääkis Keel.

“Ma ei tea, kas ma kunagi varem olen 0:2 taga olnud. Kui olen, siis oleme tõenäoliselt kaotanud,” rõõmustas peatreener Keel raskest seisust väljatuleku ja finaali jõudmise üle ning lisas, et hooaja alguses ei paistnud see kuskilt. “Siis me väga sellele ei mõelnud. Meil oli sesmõttes raske, et ... See on justkui kahe otsaga vorst: jah, kui meil oli kuus-seitse-kaheksa meest trennis, siis meil oligi raske mängulisi trenne teha. Pluss oli see, et need mehed said sellevõrra rohkem puuteid. Ju võtsime hooaja jooksul suhteliselt palju kehvadest olukordadest välja ja nüüd mängib meeskond normaalselt. Vaatame, mis finaalis saab. Aga praegusega oleme kindlasti väga rahul.”