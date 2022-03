VÕIMAS ⟩ Imeliselt naasnud Pärnu volletiim murdis finaali!

TalTechi meeskond võitis kolme võiduni mängitava seeria kaks esimest lahingut vastavalt 3:2 ja 3:1. Järgmised kaks mängu olid aga paremad Avo Keele hoolealused: 3:0 ja 3:2.

Nii jõutigi eile õhtul otsustavaks matšiks Tallinna tehnikaülikooli spordihoonesse, mis oli puupüsti täis. Panused olid kõrged: võitjaid premeeriti finaalkohaga Tartu Bigbanki vastu, kaotajad pidid leppima pronksiseeria ja Tallinna Selveriga.

Keel ütles viimase mängu eel, et eelised on mõlemal meeskonnal. “Tuleb öelda, et nüüd on mõlemal seis kriitiline. Aga oleme võrdses seisus: ühelt poolt on neil kodusaali tunnetus ja väike eelis seal, teisest küljest meie kasuks räägib meie väljarabelemine selles seerias. Eks mõlemad looda kõvasti ja tee kõvasti tööd, et edasi saada,” rääkis Keel.

Suvepealinlased alustasid töötegemist tuttavas koosseisus: palle tõstis Jo Mauricio ja liberosärki kandis Silver Maar. Tempoosakonnas tegutsesid Bogdan Mazenko ja Toms Švans ning nurkades Gabriel Cavalcante ja Boris Zhukov. Diagonaalis lammutas kapten ja rünnakuliider Markus Uuskari.

Meie mehed alustasid enesekindlalt ning murdsid avageimis 15:10 ja 18:12 ette. TalTech oma mängu käima ei saanudki ja tegi ülipalju praaki. Vastaste liider Matej Šmidl laiutas lugematu arv kordi käsi ja bussitäis pealinna sõitnud Pärnu fänne rõõmustas – 25:17!

Teise geimi alguses hakkas pärnakate üks põhirelv ehk blokk eeskujulikult tööle, haarati 11:8 edu ja TalTechi loots Janis Sirelpuu pidi aja maha võtma.

“Rahunege nüüd maha,” kõlas mõttepausil, sest mingi trots oli pealinlastel tekkinud. Ehkki TalTech tuli 12:12 järele, juhtis Pärnu mängumeeste punktideks 19:17 ja geimi lõpuks 25:20.

Avo Keel võttis matši esimese time-out'i alles kolmandas geimis, kui pärnakad oli 1:4 taha jäänud. Kohe pidi järgmisel hooajal Soome meistriliiga Rovaniemi WoVo naiskonda juhendav loots võtma teisegi, sest seis näitas juba 1:7. Kui esimesel mõttepausil püüdis Keel pärnakatele rahulikult sõnu peale lugeda, siis teises oli ta tõre ja tatti lendas. Võta nüüd kinni, kumb siis mõjus, aga geimi lõpus olid pärnakad vaid punkti kaugusel (18:19). Siiski võitis TalTech 25:21 ja vähendas vahe 1:2ni.

Pärnu ei löönud verest ja alustas neljandat geimi koguni 12:5. Kas noor võit? Oh ei! Kired lõid lõkkele ja punase kaardi teenis nii TalTechi abitreener Uku Rummi kui brasiillane Cavalcante. TalTech tuli üliemotsionaalses geimis mängu tagasi (18:19). Siiski suutis Pärnu end koguda ja 25:20 võita! Kes langes põlvili, kes kalpsas kui kitseke – pärnakate emotsioon oli siiras ja finaalikoht tähendas neile nigela hooaja järel nii mõndagi.

“Ma ei tea, kas ma kunagi varem olen 0:2 taga olnud. Kui olen, siis oleme tõenäoliselt kaotanud,” rõõmustas peatreener Keel raskest seisust väljatuleku ja finaali jõudmise üle, lisades, et hooaja alguses ei paistnud see kuskilt. “Siis me väga sellele ei mõelnud. Meil oli ses mõttes raske, et ... See on justkui kahe otsaga: jah, kui meil oli kuus-seitse-kaheksa meest trennis, siis meil oligi raske mängulisi trenne teha. Pluss oli see, et need mehed said sellevõrra rohkem puuteid. Ju võtsime hooaja jooksul suhteliselt palju kehvadest olukordadest välja ja nüüd mängib meeskond normaalselt. Oleme praegusega kindlasti väga rahul.”

Pärnu mängis viimati finaalis hooajal 2018/2019, kui teeniti karikavõistluste hõbe ja Eesti meistritiitel. Siis lõi platsi vaat et ainuisikuliselt puhtaks Brasiilia imemees Chizoba Neves Atu.

Nüüd, selles seerias, särasid eri mehed. Viimases geimis tõstis eeskujulikult palle näiteks noor sidemängija Richard Voogel. Ära ei saa unustada Maari kaitsemängu. Rünnakul oli edukaim Uuskari, kes kogus 15 (+9) punkti. Mazenko lisas 13 (+12) ja Švans 12 (+4) silma. Kokkuvõtvalt ei saagi kedagi eraldi esile tuua – meeskonna võit!

Pärnu vastuvõtuprotsent oli otsustavas mängus 62 ja rünnak 46. TalTechil olid samad näitajad 41 ja 42. Pärnakad võitsid blokipunktid 8:7, ent jäid ässpallingutel 4:6 alla.

Nelja võiduni mängitav finaalseeria algab juba pühapäeval Tartus. “Püüame nüüd taastuda sellest seeriast ja hakkame Tartut jälle meelde tuletama. Nendega mängisime viimati kaua aega tagasi. Väga narr oleks öelda, et me ei näe endal ühtegi varianti, läheme seda finaali mängima nii hästi, kui me oskame. Minu ja ka mängijate ülesanne individuaalselt on viia end sellisesse seisu, et oleks palju võitlust. Samal ajal ei tohiks see võitluslik seis meis pingeid tekitada,” rääkis Keel, kes praegu kandideerib Eesti rahvusnaiskonna peatreeneriks.