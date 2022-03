Otseülekanne ⟩ Lääneranna volikogu arutab senise koolivõrgu saatust

Möödunud kuul toimunud Lääneranna volikogu istungil esitleti vallavolikogu liikmetele valla haridusreformi kava. Vallavanem Ene Täht andis teada, et eelarveraha kokkuhoiuga seoses on plaan kõikidelt Lääneranna valla põhi- ja algkoolidelt võtta ära viimane kooliaste. See puudutab valla seitsemest koolist kuut: Virtsu, Koonga ja Varbla koolis antaks edaspidi õpet 1.–6. klassini. Metsküla, Kõmsi ja Lõpe koolis jätkuks õpe aga sellisel juhul vaid 1.–3. klassini.