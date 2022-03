Galerii ⟩ Ammendes tervitati kevadet Eesti moedisainerite loominguga

Õnneks pole peatänav butiikidest veel päris tühi. “Pärnu on meile nii armas ja me nii naudime seda suvemelu, siit ei taha küll kuhugi minna,” kinnitas Elve Pedastu, kes kahasse Tiina Tõnsiga on Eesti moe poe asutaja-omanik. Naistel on ühtlasi välja kujunenud kaunis tava rõõmustada aeg-ajalt kodulinlasi ja linnakülalisi hooajamoe demonstratsioonidega. Sobiva miljöö on nad selleks leidnud Ammende villas ja suviti teevad nad moekõndi Rüütli tänaval.