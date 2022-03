Grönberg on ametlikult loomi päästnud kolm ja pool aastat, aga täpsustas, et tegelikult alustas ta loomade aitamisega viieaastaselt, kui esimese oravapoja koju tõi. “Vares oli oravapoja pesast tuuri pannud ja maha pillanud, too oli külmast kange nagu porgand. Soojendasin ta üles ja toitsin pipetist. Sügisel läks ta oma elu peale, niikaua elas kasside ja koertega vabalt majas lahti,” meenutas Grönberg. Loomabeebi elule turgutamine käis vanaema valvsa pilgu ja juhendamise all.