nädalast jäi kõlama ⟩ Kas suvi tuleb teisiti?

Viimasel paaril aastal koroonaviiruse tõttu kõvasti pihta saanud turismiettevõtjad loodavad lõpuks ometi kasumit teenida. Koroonapiirangudki on maha võetud, jäänud on vaid maskikandmise nõue. Terviseamet prognoosib, et ehk langevad maist maskidki.