Pildiväljapanek sündis koostöös Tori vallavalitsusega. Nimelt arutas piltnik kohaliku omavalitsusega läbi, mis teemal võiks paariks kuuks väljapandav näitus tulla, ja jäädvustuste fotokangale kandmise kuludki kattis vald. “Väga raske oli pilte valida, valik oli väga suur. Paraku pole bussijaamas rohkem pinda kui viiele pildile,” selgitas Soomets ja lisas, et näituse läbiv teema on Tori põrgu ja tegemist on kohaliku pärimuse jäädvustamisega.