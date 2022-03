TASKUHÄÄLING ⟩ Endla toob lavale kohalike usklile lood

“Aga ometi just seda me teeme,” kinnitavad lavastaja Laura Jaanhold ja dramaturg Anne-Ly Sova. “Sest meid – ja küllap teidki – huvitab, kes need inimesed on ja kuidas nad on oma usuni jõudnud, millist elu nad elavad, missugusena näevad oma kohta ühiskonnas ja tajuvad suhtumist endasse.”