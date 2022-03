Galerii ⟩ Ukraina kiirabile varjevõrgu meisterdaja: Sellepärast me neid praegu teemegi, et oma koju ei peaks tegema

Pärnu muuseumi peavarahoidja Ülli Kont rääkis, et idee jõudis Pärnusse pealinna kunstnikult Jaana Rataselt. “Tema helistas mulle, aga algidee tuli vist Läti kaluritelt, leedukad on ka neid võrke juba teinud,” kõneles Kont, kes mõttest õhinal kinni haaras. “Arvasin, et mis see ära ei ole, aga see võtab ikka palju aega,” tõdes talgute siinne eestvedaja ja lisas, et käsitööna valmivad kamuflaažvõrgud lähevad Ukraina kiirabiautodele.