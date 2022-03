Mõõduvõtu peakorraldaja Tarmo Tõnismann ütles, et liiga on aasta-aastalt kõvasti arenenud ja tänavune, seitsmes hooaeg oli mitmeti märgiline.

“Poolfinaalidest alates tegime internetis ülekandeid, mida nii heal tasemel pole varem olnud. Igal mängul on fotograaf kohal. Pärast mänge avaldame operatiivselt tulemusi ja statistikat. Võistkondade tasegi on tõusnud,” loetles korraldaja. “Lõpupeol polnudki muud kuulda kui meeste tänu. Et teeme ägedat asja.”