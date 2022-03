Martin Helme jutu järgi EKRE eelseisvaid riigikogu valimisi ei karda ja loodab võtta üle 25 mandaadi. “Mulle meeldib, et erakonna sees on poliitiline konkurents. Mulle meeldib, et teil oli aseesimehe kohale kandidaate kaks ühele. Mulle meeldib, et juhatusse oli konkurents. Konkurents on hea asi, viib edasi ja sütitab inmestes vajadust teha tööd ja pingutada,” kõneles EKRE esimees ja lisas, et ei salli intrigeerimist ja erakonna lõhkumist. “Ma näen, et meil on erakonnas enne valimisi aktiveerunud sisse sokutatud lõhkujad, kes kukuvad laamendada. Nende inimestega meil pikka juttu ei ole, erakonnast välja ja kogu lugu. Meil peab olema ühtsus,” selgitas Martin Helme oma põhimõtteid.