Loodusvaatlus ⟩ Metsvindid lõid tänavu varakult laulu lahti

Selles, et meie arvukaimad värvulised – metsvindid – end märtsi lõpus ilmutavad, pole miskit eriskummalist. Eriti kui mitmel pool Eestis on juba isegi valge-toonekurgi silmatud. Kuid seda, et rahvapäraselt metsavahtideks nimetatud metsvindid nõnda vara laulugi lahti löövad, päris igal kevadel ette ei tule.

Viimase nädala jooksul on koduaias näha sadu metsvinte, kes murul ja põõsaste all mitmesuguseid taimeseemneid ja putukaid otsivad. Mõnel hetkel on metsavahtide kõrval toitu otsimas teisedki vintlased: ohakalinnud, leevikesed, esimesed suurnokk-vindid, siisikesed ja rohevindid. Aiad, aga ka pargid, on praegu paljude metsasuleliste koondumispaik, kus edasi kulgemiseks ja metsadesse hargnemise eel keha kinnitada.