VÄGEV ⟩ Sadam tõmbas veerandfinaali avalahingus Kalev/Cramole koti pähe!

3.30 enne lõpusireeni sopsas Gilbert kolmese, Pärnu edu oli juba 62:55 ja tundus, et Cramol on vesi ahjus. Nii oligi! Ehkki tiitlikaitsja tuli veel kolme punkti kaugusele, lõhkas Pärnu sats tõelise üllatuspommi!

“Meile loeti sõnad peale, et ainuke võimalus nendele vastu saada, on alustada kõva energiaga. Saime hea energia kohe peale ja nemadki eksisid palju: Kalevi põhimängujuht tabas mängu jooksul vaid ühe viske (1/9, Jackson, M. P.). Niimoodi ongi raske, kui sisse ei viska. Kõik meie mehed toetasid üksteist ja terve mäng oli hea tunne. See üks võit ei loe veel midagi, rasked mängud on veel ees,” rääkis Valge mängujärgses intervjuus Delfile.