Värbamispäeval on huvilistel võimalik kohtuda suvepealinna tööandjatega ja kandideerida tööle.

Töötukassa Pärnumaa osakonna juhataja Gerli Mets avaldas, et selliseid üritusi on varemgi korraldatud, kuid kunagi ei ole need olnud niivõrd rohke osavõtuga.