Selgus kahe eaka inimese surmaga lõppenud põlengu põhjus

Kell 22.59 teatati, et Pärnus Peetri tänaval põleb kahekorruseline elamu. Kui päästjad sündmuskohale jõudsid, selgus, et hoone teisel korrusel on leegid juba aknast väljas. Kortermaja elanikud evakueeriti kustutustööde ajaks õue, kuna suitsu imbus maja ainsasse trepikottagi.