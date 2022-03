Video ⟩ Alar Karis: lapsena ma presidendiametist ei unistanud, tahtsin saada hoopis bussijuhiks

Kõigepealt õnnitlused teie hiljutise sünnipäeva puhul. Huvitav oleks teada, kuidas Eesti Vabariigi president oma sünnipäeva tähistab.

Ärkasin hommikul üles ja siis oli ukse taga seltskond, kes tõi mulle tordi. Need, kes mulle tordi tõid, ütlesid, et kell 9.50 tuleb Vikerraadio lahti teha. Seal oli eakate rubriigis õnnitlus sünnipäeva puhul. Ootasin, kuni vanus jõudis alla 90st 64ni ja seal ta oli: sooviti palju õnne.

Kui te olite kooliealine, kas unistasite siis presidendiks saamisest?

Kindlasti mitte. Tol ajal sai võib-olla unistatud kuningaks saamisest, aga presidendiks mitte. Sellist unistust ei ole mul kunagi olnud. Elu on mulle selle ameti toonud, nüüd on hilja sellest unistada.

Aga kelleks te soovisite lapsena saada?

See sõltub sellest, mis vanuses seda mult küsiti. Kui noorem olin, soovisin bussijuhiks saada. Kuna kodu lähedal oli bussijaam, siis ikka vaatasid, kuidas bussid seal sõidavad. Kui erialavalik on käes, on valikuid väga palju ja sealt tuleb üks valida. Edasi on elu läinud niimoodi, et eriala on tulnud vahetada selle elatud aja jooksul. Selles mõttes olen kaasaegne inimene – elukestev õpe, kogu aeg õpid.

Kas president peab olema ettevõtlik ja initsiatiivikas?

Kindlasti peab olema. Iseasi on, kui palju on võimalik seda initsiatiivi rakendada, sest president peab esindama riiki ja astuma riigiga ühte sammu. Siin ei saa väga ise pealehakkamist olla. Aga kindlasti on vaja loomingulisust ja paindlikkust ning olla valmis kõigeks, mida saab samuti ettevõtlikkuseks nimetada.

Kust tulevad presidendile teemad, millega tegelda? Kes valivad, millised teemad on olulisemad ja millised vähem olulised?

Need teemad toob elu ise. Täna on teema, millega tuleb tegelda, sõda Ukrainas. On rõõmsamaidki teemasid ja kui on mitu teemat, eks siis saab sealt valida. Presidendil on suur eelis, sest tal on palju nõunikke, kes püüavad nõu anda. Siis president vaatab, kas kuulab nõu või ei kuula. Üldiselt president kuulab nõunikke.

Eesti noored on elanud järjest mitmes suures kriisis: koroona, Ukraina. Mida soovitate noortele, kuidas sellises olukorras hakkama saada?

See ongi keeruline. Mina olen sellest põlvkonnast, kes selliseid kriise ei näinud ja ka sõda ei ole ma nii lähedalt näinud. Eks tuleb vaim hoida ärksana ja mitte langeda masendusse ja depressiooni. Muidugi tuleb kõigele kaasa elada ja kaasa tunda, mis praegu Ukrainas toimub, aga tuleb vaadata, et on ka rõõmsamaid hetki ja võib-olla keskenduda nendele. Kõige raskemalgi ajal on rõõmsaid momente. See vast aitab.

Kuidas hoiab president ennast kursis noorte ettevõtjatete tööde ja tegemistega?

Täna tulingi siia, et ettevõtjatega kursis olla ja sain ühe ettevõtja käest ka kingituse. (Intervjueerija Loore Lee Allmaa valmistab koos kaaslastega minifirmas taaskasutatavaid kleebitavaid taskuid ja kinkis pisikese teksariidest tasku ka presidendile, toim). Nii see kokkusaamine käib – tuleb minna ettevõtjate juurde ja ka kutsuda ettevõtjaid enda juurde Kadriorgu. Kõige tähtsam on käia ikkagi seal, kus ettevõtmine toimub. Presidendil on suur eelis võtta riigivisiitidele ettevõtjaid või äridelegatsioone endaga kaasa, viia neid rahvusvahelisele areenile ja tutvustada neid seal, et nad saaksid kontakte ja ettevõte läheks veel suuremaks, kui ta juba on.

Mida peab tegema õpilane, kes soovib saada presidendiks?