Pildid ⟩ Rannakalurid kostitasid president Alar Karist kotitäie värske tindiga

Luks lasi presidendil kõigepealt nina kotisuu kohale pista ja täna hommikul püütud kala nuusutada. “Värskel tindil on selline spetsiifiline lõhn,” selgitas Luks hiljem siinkirjutajale. “Kui sa paned silmad kinni ja nuusutad, tunned sa värske kurgi lõhna.”

​Karis tundis värske kurgi lõhna ära. Ta ütles, et ta teab küll, mis see on, ja võttis kingituse hea meelega vastu.