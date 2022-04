Pildid ⟩ President julgustas Pärnu ettevõtjaid suurelt mõtlema

President julgustas Pärnu turismiettevõtjaid kriisidele mitte alla andma ja kiitis nii ettevõtjaid kui linna algatuse eest avada kevadel kaks lennuliini Skandinaaviasse.

“Pärnu on selle poolest tore koht, et siia saab nüüd tulla nii meritsi, maitsi kui õhuteed mööda. Siit edasi tuleb mõelda veel suuremalt, et konkurentsis püsida. Ei tohi alla anda, kui esimesel hooajal kõik lennuootused ei täitu, sest see on pikk protsess,” vahendas presidendi katselei Karise mõtteid.

Riigipea avaldas heameelt kuuldes, et pärast koroonakriisi viimast lainet on suvepealinnas elavnenud konverentsiturism, samuti koguvad hoogu spordi- ja kultuuriüritused. Foto: Presidendi kantselei

“Kuigi tervisekriis tekitas turismile palju kahju, on Pärnu turismiettevõtjatel energiat ja positiivsust, et siit tugevana edasi minna. Põnevalt kõlab pärnakate esmapilgul ulmelisena tunduv unistus rajada magnetina Balti- ja Põhjamaade esimene siserand, mida saaks kasutada aasta ringi,” ütles Karis.

President Alar Karis julgustas Pärnu turismiettevõtjaid kriisidele mitte alla andma ja kiitis nii ettevõtjaid kui linna algatuse eest avada kevadel kaks lennuliini Skandinaaviasse. Foto: Presidendi kantselei

President tutvus Pärnus ka tootmisettevõtetega, külastades elektroonikakomponente tootvat ettevõtet OSHINO Electronics Eesti ja vineerivabrikut Metsä Wood Pärnu Mill.

“Väga hea meel on tõdeda, et asutused ja ettevõtjad suhtuvad positiivselt Ukrainast tulnud sõjapõgenike kaasamisse ja pakuvad töökohti, mis aitab neil Eestis ise hakkama saada,” sõnas riigipea. Mõlemad ettevõtted tahavad tegevust laiendada ja on valmis inimesi juurde värbama, ka Ukraina sõjapõgenike seast.

President Alar Karis külastas vineerivabrikut Metsä Wood Pärnu Mill. Foto: Presidendi kantselei

Kõigis visiidil külastatud kohtades kinnitati riigipeale, et tööle on võetud juba esimesed Ukraina pagulased. Nii näiteks töötab Wasa hotellis viis Ukrainast pärit inimest. Politsei- ja piirivalveametis aitavad oma kaasmaalastel dokumente vormistada samuti sõjapõgenikud. Hariduseski on tööd saanud esimesed ukrainlased ja tootmisettevõtted on juba palganud Ukrainast tulnud töölisi.

Kohtumisel vaimse tervise edendajate Raine Pilli ja Kristjan Õunpuuga tuli jutuks laste ja noorte kriisiaegne toimetulek oma emotsioonidega.

Kohtumisel vaimse tervise edendajate Raine Pilli ja Kristjan Õunpuuga tuli jutuks laste ja noorte kriisiaegne toimetulek oma emotsioonidega. Foto: Presidendi kantselei

“Meil tuleb probleemidele otsa vaadata ja need lahendada eos, et mure ja valu ei kasvaks liiga suureks ega süveneks,” kinnitas Karis. “Esimese sõjašoki leevenemise järel peame olema valmis, et näiteks sügisel tekib suurema abi vajadus. Samuti on kurnatud abistajad.”

Noorte vaimse tervise probleemidest rääkides tõdes riigipea: “Lihtne on märgata tänavakaklust ja sekkuda, kuid tänapäeval on kiusamine sageli peidetud ekraanide taha ja seal on keerulisem sellele vahele astuda.”

Pärnu Tammsaare koolis keelkümbluse õpilastega kohtudes pani riigipea neile südamele, et ka siis, kui kõikjalt tuleb ärevaid uudiseid, on õpilase töö õppida. Ta soovitas lastel palju raamatuid lugeda ja pani neile südamele hoolida üksteisest. “Ja kui märkate, et kellelgi ei lähe hästi, siis püüdke aidata või kutsuge appi mõni täiskasvanu, kes saab nõu anda,” soovitas president.